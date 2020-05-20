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В Подмосковье при жесткой посадке погиб экипаж вертолета Ми-8


20.5.2020 00:02
В Подмосковье при жесткой посадке погиб экипаж вертолета Ми-8Фото: tolknews.ru

Предположительно, причиной крушения могла стать техническая неисправность, передают российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

Авария случилась примерно в 20:00 на расстоянии около 20 км от подмосковного города Клин.

По данным ведомства, выполнявший учебно-тренировочный полет вертолет совершил жесткую посадку на безлюдной местности. В результате ЧП все члены экипажа погибли.

Известно также, что в момент аварии на борту вертолета находилось три человека. После удара о землю летательный аппарат был разрушен полностью, его обнаружили неподалеку от населенного пункта Захарово в Клинском районе.

Отмечается, что полет выполнялся без боекомплекта. Согласно предварительным выводам специалистов, катастрофа могла произойти из-за технической неисправности.

В Минобороны сообщили, что к месту крушения направилась комиссия главного командования Воздушно-космических сил России.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 993

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