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В Токио вновь назвали южную часть Курил японской территорией
19.5.2020 14:15
Фото: atomic-energy.ru
В МИД Японии в ежегодном докладе вновь заявили о своей позиции по вопросу южной части Курил, воспользовавшись старой формулировкой.
Дипломаты назвали эти земли японской территорией, передает ТАСС.
Как указывалось в докладе "Синяя книга по дипломатии", который ежегодно готовит внешнеполитическое ведомство Японии, Токио может заключить мирный договор с Москвой лишь после решения вопроса о принадлежности островов.
Японские дипломаты снова упомянули об официальной позиции Токио, в соответствии с которой у них есть право претендовать на "северные территории" (так японцы называют южные острова Курильского архипелага). В тексте отмечалось, что на эти земли "распространяется суверенитет" Японии.
Слова о суверенитете над островами, сообщает агентство Кyodo, могли войти в подобный прошлогодний документ. Однако тогда их было решено вычеркнуть в целях улучшения атмосферы на двусторонних переговорах. Впоследствии по этому поводу выразили недовольство в правящей Либерально-демократической партии. По мнению японских деятелей, удаление записи о суверенитете могло ослабить позицию Токио.
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