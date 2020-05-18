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Мишустин заявил об остановке роста заболеваемости COVID-19
18.5.2020 13:43
Фото: pkokprf.ru
В РФ удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Глава кабмина отметил, что наблюдается позитивная динамика развития ситуации. Кроме того, двадцать семь регионов нашей страны на сегодняшний день готовы к постепенному смягчению режимов ограничений.
Как заявил Михаил Мишустин, на текущий момент ситуация с пандемией нового коронавируса в России остается довольно непростой. Вместе с тем, можно констатировать, что рост заболеваемости COVID-19 удалось остановить.
По словам премьер-министра, который сам не так давно перенес коронавирусную инфекцию, даже по наиболее осторожным оценкам наблюдается положительная динамика. С каждым днем все большее количество людей признается выздоровевшими и покидает медицинские учреждения.
Согласно последним официальным данным, на 18 мая в России было выявлено в общей сложности 290 678 зараженных коронавирусом. За минувшие сутки прирост составил 8 926 человек.
В мире на сегодняшний день диагноз подтвержден у 4 713 620 человек, в том числе, у 79 552 - за последние сутки.
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