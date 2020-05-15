Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Польша не стала продлевать контракт с «Газпромом»

00:47

Фото: efremov-pk.ru



Варшава не намерена продлевать действовавший с 1990-х годов контракт с "Газпромом", регулировавший условия транзита российского газа через польскую территорию.



Об этом передают российские СМИ со ссылкой на заявление пресс-секретаря госкорпорации Сергея Куприянова.



Как стало известно, в Варшаве, как и заявляли в последнее время, не хотят продлевать срок действия контракта. Польша разорвала сотрудничество с "Газпромом", подтвердил Сергей Куприянов. По словам пресс-секретаря госкорпорации, в будущем поставки газа по магистрали "Ямал-Европа" продолжатся "в том или ином виде". Более конкретной информации о стоимости транзита и объемах представитель компании пока не озвучил.



На текущий момент ежегодный объем прокачки по указанному газопроводу, через польскую территорию идущему в ФРГ, составлял 33 миллиарда кубометров. Предполагается, что "Газпром" в сложившейся ситуации может бронировать краткосрочные транзитные мощности у польского оператора Gaz-System на аукционах.





Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 15.5.2020 17:18 США начали поставлять нефть в Белоруссию

США начали поставлять нефть в Белоруссию 27.4.2020 01:25 В США прогнозируют безработицу уровня Великой депрессии

В США прогнозируют безработицу уровня Великой депрессии 26.4.2020 14:09 В России крупные банки готовятся перевести сотрудников на работу с проживанием

В России крупные банки готовятся перевести сотрудников на работу с проживанием 24.4.2020 11:21 Безос и Маск увеличили состояние, несмотря на пандемию

Безос и Маск увеличили состояние, несмотря на пандемию 24.4.2020 06:59 Помощник Глазьева отреагировал на критику ЦБ