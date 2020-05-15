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Польша не стала продлевать контракт с «Газпромом»
00:47
Фото: efremov-pk.ru
Варшава не намерена продлевать действовавший с 1990-х годов контракт с "Газпромом", регулировавший условия транзита российского газа через польскую территорию.
Об этом передают российские СМИ со ссылкой на заявление пресс-секретаря госкорпорации Сергея Куприянова.
Как стало известно, в Варшаве, как и заявляли в последнее время, не хотят продлевать срок действия контракта. Польша разорвала сотрудничество с "Газпромом", подтвердил Сергей Куприянов. По словам пресс-секретаря госкорпорации, в будущем поставки газа по магистрали "Ямал-Европа" продолжатся "в том или ином виде". Более конкретной информации о стоимости транзита и объемах представитель компании пока не озвучил.
На текущий момент ежегодный объем прокачки по указанному газопроводу, через польскую территорию идущему в ФРГ, составлял 33 миллиарда кубометров. Предполагается, что "Газпром" в сложившейся ситуации может бронировать краткосрочные транзитные мощности у польского оператора Gaz-System на аукционах.
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