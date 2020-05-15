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США начали поставлять нефть в Белоруссию
15.5.2020 17:18
Фото: kazlenta.kz
Предполагается, что уже в начале июня Литву прибудет первый танкер с 80 тыс. т нефти Bakken, которую доставят в Витебскую область по железной дороге.
Соответствующее соглашение было достигнуто по итогам договоренностей с главой Госдепа Майклом Помпео, посещавшим Минск в минувшем феврале, заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.
Заявление министра размещено на официальном портале белорусского внешнеполитического ведомства. В тексте подчеркивается, что поставки нефти из Соединенных Штатов осуществляются согласно госстратегии по диверсификации источников в целях устойчивого обеспечения деятельности нефтеперерабатывающего комплекса Белоруссии в этом году и последующих.
По словам министра, Минск намерен продолжать работу по развитию и укреплению двусторонних связей с Вашингтоном.
Официальный представитель "Белнефтехима" Александр Тищенко пояснил, что уже в первых числах июня в порт литовской Клайпеды прибудет танкер с американской нефтью, предназначенной для Беларуси. 80 тыс. тонн нефти сорта Bakken затем будут доставлены на НПЗ "Нафтан" в Новополоцке по железной дороге, сообщил журналистам пресс-секретарь концерна.
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