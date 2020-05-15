Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter США начали поставлять нефть в Белоруссию

15.5.2020 17:18

Фото: kazlenta.kz



Предполагается, что уже в начале июня Литву прибудет первый танкер с 80 тыс. т нефти Bakken, которую доставят в Витебскую область по железной дороге.



Соответствующее соглашение было достигнуто по итогам договоренностей с главой Госдепа Майклом Помпео, посещавшим Минск в минувшем феврале, заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.



Заявление министра размещено на официальном портале белорусского внешнеполитического ведомства. В тексте подчеркивается, что поставки нефти из Соединенных Штатов осуществляются согласно госстратегии по диверсификации источников в целях устойчивого обеспечения деятельности нефтеперерабатывающего комплекса Белоруссии в этом году и последующих.



По словам министра, Минск намерен продолжать работу по развитию и укреплению двусторонних связей с Вашингтоном.



Официальный представитель "Белнефтехима" Александр Тищенко пояснил, что уже в первых числах июня в порт литовской Клайпеды прибудет танкер с американской нефтью, предназначенной для Беларуси. 80 тыс. тонн нефти сорта Bakken затем будут доставлены на НПЗ "Нафтан" в Новополоцке по железной дороге, сообщил журналистам пресс-секретарь концерна.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 00:47 Польша не стала продлевать контракт с «Газпромом»

Польша не стала продлевать контракт с «Газпромом» 27.4.2020 01:25 В США прогнозируют безработицу уровня Великой депрессии

В США прогнозируют безработицу уровня Великой депрессии 26.4.2020 14:09 В России крупные банки готовятся перевести сотрудников на работу с проживанием

В России крупные банки готовятся перевести сотрудников на работу с проживанием 24.4.2020 11:21 Безос и Маск увеличили состояние, несмотря на пандемию

Безос и Маск увеличили состояние, несмотря на пандемию 24.4.2020 06:59 Помощник Глазьева отреагировал на критику ЦБ