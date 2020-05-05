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МИД Белоруссии лишил аккредитации российских журналистов


02:30
МИД БелоруссииФото: vk.com
МИД Белоруссии

По решению белорусского МИД были лишены аккредитации журналисты российского "Первого канала".

Причиной этого стал сюжет о коронавирусе, ранее вышедший в телеэфир.

Как передают белорусские СМИ, съемочную группу Первого канала МИД Беларуси лишил аккредитации. Российские журналисты при этом были предупреждены о том, что в Минске "готовы и на более жесткие меры".

Ранее в материале "Первого канала" была дана оценка ситуации с коронавирусом в Белоруссии. В частности, речь шла о том, что продолжающиеся массовые мероприятия спровоцировали резкое обострение обстановки с распространением заболевания. Описывая ухудшение ситуации, журналисты описывали кладбище небольшого города Столбцы, расположенного на расстоянии 75 км от белорусской столицы, отмечая обилие свежих могил.

5 мая состоялся телефонный разговор президентов РФ и Беларуси. Накануне содержание беседы прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин обсуждал с Александром Лукашенко ситуацию с коронавирусом и ряд других тем. Песков также добавил, что в Москве обеспокоены из-за разницы методик по борьбе с распространением заболевания в России и Белоруссии.

Как уже сообщалось ранее, в Минске сейчас продолжается подготовка к праздничному параду в честь 75-летия Великой Победы. Мероприятие состоится 9 мая, несмотря на призывы ВОЗ и ООН перенести торжество.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 274

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