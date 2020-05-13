|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полиции
13.5.2020 17:28
Фото: vk.com
В Государственную думу РФ внесли правительственный законопроект, согласно которому в скором времени могут быть существенно расширены полномочия полицейских.
В частности, сотрудники правоохранительных органов получат право вскрывать машины и проникать в помещения граждан, выставлять ограждение во время массовых мероприятий и оцеплять жилые здания.
Как указано в тексте этого документа, в случае принятия изменений российским полицейским могут разрешить обозначать места преступлений "доступными средствами", включая визуальные; входить и проникать в жилые помещения и на земельные участки граждан; вскрывать личные автомашины, если это необходимо для спасения жизни людей и защиты их безопасности.
Полицейские также смогут использовать оружие в ряде дополнительных ситуаций, помимо уже предусмотренных действующим российским законодательством. При этом в поправках содержится предложение освободить силовиков от преследования за действия, которые были совершены при выполнении служебных обязанностей.
В качестве инициатора изменений выступило МВД РФ. Как поясняет газета "Коммерсантъ", цитируя источники в ведомстве, в действующем сейчас законе "О полиции" прописаны не все полномочия сотрудников правоохранительных органов, однако они "активно применяются" ими на практике.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|