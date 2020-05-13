Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полиции

13.5.2020 17:28

Фото: vk.com



В Государственную думу РФ внесли правительственный законопроект, согласно которому в скором времени могут быть существенно расширены полномочия полицейских.



В частности, сотрудники правоохранительных органов получат право вскрывать машины и проникать в помещения граждан, выставлять ограждение во время массовых мероприятий и оцеплять жилые здания.



Как указано в тексте этого документа, в случае принятия изменений российским полицейским могут разрешить обозначать места преступлений "доступными средствами", включая визуальные; входить и проникать в жилые помещения и на земельные участки граждан; вскрывать личные автомашины, если это необходимо для спасения жизни людей и защиты их безопасности.



Полицейские также смогут использовать оружие в ряде дополнительных ситуаций, помимо уже предусмотренных действующим российским законодательством. При этом в поправках содержится предложение освободить силовиков от преследования за действия, которые были совершены при выполнении служебных обязанностей.



В качестве инициатора изменений выступило МВД РФ. Как поясняет газета "Коммерсантъ", цитируя источники в ведомстве, в действующем сейчас законе "О полиции" прописаны не все полномочия сотрудников правоохранительных органов, однако они "активно применяются" ими на практике.





Автор: Злата Богатова

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