|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
ФБР предупреждает американских исследователей COVID-19 об активности китайских хакеров
13.5.2020 12:57
Фото: wp.com
ФБР совместно с Агентством кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США распространили предупреждение, в котором говорится об активности хакеров из Китая.
По данным американских спецслужб, речь идет о попытках завладеть сведениями о COVID-19, которые могут считаться интеллектуальной собственностью.
В тексте указано, что ФБР сейчас занимается расследованием деятельности киберструктур, имеющих отношение к Китаю. Входящие в них хакеры продолжают попытки обнаруживать и незаконно присваивать данные, которые являются ценной интеллектуальной собственностью.
Особый интерес для этих хакеров имеют сведения из системы здравоохранения, имеющие отношение к вакцинам, лечению и тестированию, а также другим исследованиям, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Ранее в Питтсбурге при странных обстоятельствах был убит ученый-микробиолог Бин Лю, который стоял "на пороге открытий" природы коронавируса.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|