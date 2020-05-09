Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США военные расходы РФ при пандемии сравнили с выбросом денег на ветер

9.5.2020 00:54

Фото: smi2.net



Как заявил спецпредставитель американского президента Дональда Трампа, России стоило бы отказаться от пяти новых систем вооружения.



Своим мнением по этому вопросу Маршалл Биллингсли поделился в интервью Washington Times.



Спецпредставитель главы Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли высказался о перспективах переговоров по контролю над вооружениями. Представитель американского руководства, в частности, предположил, что Москве из-за пандемии коронавируса сейчас приходится сталкиваться с определенными экономическими трудностями, и это дает Вашингтону дополнительное преимущество.



Говоря о дополнительных расходах России на вооружения, Биллингсли заявил, что они сравнимы с "выбросом денег на ветер". По мнению спецпреда Трампа, в нынешней обстановке властям РФ стоило бы отказаться от пяти новейших систем вооружения. Представитель США пояснил, что не стоит рассчитывать на сохранение их в рамках нового соглашения по контролю над вооружениями. Поэтому остается лишь "свернуть эти программы и снять эти системы с вооружения", - заявил он.



Кроме того, Биллингсли с недовольством прокомментировал расширение российского арсенала тактического ядерного оружия. По его словам, доверие американской стороны в прошлом и так уже было подорвано нарушением и "враждебными действиями России в мире".



Специальный представитель Трампа подчеркнул, что Соединенные Штаты вряд ли согласятся на продление Договора о СНВ до истечения дедлайна в случае, если кроме России в нем не будет принимать участие Китай. Москве необходимо содействовать тому, чтобы и Пекин сел ха стол переговоров, лишь так удастся добиться продления СНВ.



Автор: Злата Богатова

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