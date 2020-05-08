ИнтерНовости - новости в стране и мире
Трамп и Путин провели телефонный разговор
Трамп и Путин провели телефонный разговор
В Индии тысячи людей пострадали из-за утечки газа на химзаводе
В Индии тысячи людей пострадали из-за утечки газа на химзаводе
Глава Минздрава призывает перенести ЕГЭ на конец лета
Глава Минздрава призывает перенести ЕГЭ на конец лета
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Роспотребнадзор направил регионам рекомендации по снятию ограниченийРоспотребнадзор направил регионам рекомендации по снятию ограничений
В кабмине назвали вероятный срок выхода из режима ограниченийВ кабмине назвали вероятный срок выхода из режима ограничений
Боб Дилан 19 июня выпустит новый альбомБоб Дилан 19 июня выпустит новый альбом
В ВОЗ прокомментировали статистику по коронавирусу в РоссииВ ВОЗ прокомментировали статистику по коронавирусу в России
Жесткий карантин ввели в одном из районов Улан-БатораЖесткий карантин ввели в одном из районов Улан-Батора

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель
Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru
ТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Жесткий карантин ввели в одном из районов Улан-Батора


8.5.2020 19:28
Жесткий карантин ввели в одном из районов Улан-БатораФото: fotocdn.net

Власти монгольской столицы установили строгий карантин в пределах одного из районов Улан-Батора, передают зарубежные СМИ.

Накануне, 7 мая, было запрещено покидать свои дома всем жителям, а это около 150 тыс. человек.

Как стало известно, в районе монгольской столицы, где на день ввели жесткие карантинные меры, жителям запрещалось покидать дома в период с 08:00 до 18:00. Дорожное движение в этой зоне было полностью остановлено.

На территории района были выставлены блокпосты с полицейскими. Кроме того, на ряде перекрестков появилась военная техника. В пределах карантинной зоны на протяжении дня проводилась дезинфекция.

Позже выяснилось, что в столице состоялись практические учения по реагированию на чрезвычайные ситуации, включая эпидемию COVID-19. Как рассказал журналистам вице-премьер Монголии Олзийсайханы Энхтувшин, являющийся председателем государственной чрезвычайной комиссии, целью учений была отработка межсекторального сотрудничества.

Кроме того, в ходе мероприятий изучалась готовность общественных организации и эффективность их тактики реагирования на подобного рода чрезвычайные ситуации, пояснил представитель руководства страны.

Известно также, что в рамках учений в Улан-Баторе развернули полевой госпиталь, рассчитанный на 50 коек, и создали временный госпиталь в Дворце Спорта (на 300 койко-мест), где в три смены работают около полутора сотен медиков.

По официальным данным, в Монголии был выявлен сорок один случай заражения коронавирусом. Все пациенты с COVID-19, двенадцать из которых уже поправились, были инфицированы за пределами страны.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 206

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Власти Германии вступились за «Северный поток-2»Власти Германии вступились за «Северный поток-2»
Специалисты допускают скрытый пик эпидемии коронавируса в РФСпециалисты допускают скрытый пик эпидемии коронавируса в РФ
Несовершеннолетняя, скрыв коронавирус, прилетела в НижневартовскНесовершеннолетняя, скрыв коронавирус, прилетела в Нижневартовск
Названы основные пути заражения COVID-19 в РоссииНазваны основные пути заражения COVID-19 в России
В Казани выпала из окна шестилетняя девочкаВ Казани выпала из окна шестилетняя девочка

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 979


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru