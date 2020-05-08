Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Жесткий карантин ввели в одном из районов Улан-Батора

8.5.2020 19:28

Фото: fotocdn.net



Власти монгольской столицы установили строгий карантин в пределах одного из районов Улан-Батора, передают зарубежные СМИ.



Накануне, 7 мая, было запрещено покидать свои дома всем жителям, а это около 150 тыс. человек.



Как стало известно, в районе монгольской столицы, где на день ввели жесткие карантинные меры, жителям запрещалось покидать дома в период с 08:00 до 18:00. Дорожное движение в этой зоне было полностью остановлено.



На территории района были выставлены блокпосты с полицейскими. Кроме того, на ряде перекрестков появилась военная техника. В пределах карантинной зоны на протяжении дня проводилась дезинфекция.



Позже выяснилось, что в столице состоялись практические учения по реагированию на чрезвычайные ситуации, включая эпидемию COVID-19. Как рассказал журналистам вице-премьер Монголии Олзийсайханы Энхтувшин, являющийся председателем государственной чрезвычайной комиссии, целью учений была отработка межсекторального сотрудничества.



Кроме того, в ходе мероприятий изучалась готовность общественных организации и эффективность их тактики реагирования на подобного рода чрезвычайные ситуации, пояснил представитель руководства страны.



Известно также, что в рамках учений в Улан-Баторе развернули полевой госпиталь, рассчитанный на 50 коек, и создали временный госпиталь в Дворце Спорта (на 300 койко-мест), где в три смены работают около полутора сотен медиков.



По официальным данным, в Монголии был выявлен сорок один случай заражения коронавирусом. Все пациенты с COVID-19, двенадцать из которых уже поправились, были инфицированы за пределами страны.



Автор: Злата Богатова

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