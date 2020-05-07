|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Берлине назвали единственного виновника Второй мировой войны
15:59
Фото: analitikaua.net
Как считают глава МИД ФРГ Хайко Маас и немецкий ученый Андреас Виршинг, опубликовавшие совместную статью в издании Der Spiegel, в развязывании Второй мировой войны виновна исключительно Германия.
Авторы призывают осторожнее обращаться с историческими событиями.
Лишь одна Германия ответственна за развязывание Второй мировой войны, подчеркивается в публикации. По мнению авторов статьи - главы внешнеполитического министерства ФРГ Хайко Мааса и авторитетного немецкого ученого-историка, профессора Андреаса Виршинга, попытки выставить какие-либо другие народы соучастниками они расценивают как желание переписывать историю. Подобного рода домыслы только вносят раскол в современной Европе.
Как отмечается в материале, приуроченном к 75-летию со дня окончания Второй мировой войны,8 мая является Днем освобождения для миллионов лишенных прав и гонимых, Днем памяти жертв, а также Победой над беззаконием. Немецкому народу в прошлом пришлось заплатить цену за то, что они в 1933 году допустили назначение Адольфа Гитлера на пост рейхсканцлера. В результате позднее им не удалось своими силами освободиться от национал-социализма.
Прошлое ФРГ свидетельствует о том, насколько может быть опасен ревизионизма, способный заменить "рациональное мышление национальными мифами". Маас и Виршинг в связи с этим подчеркивают, что необходимо более осторожно обращаться с историей.
Авторы также напомнили о том, что на территории большей части постсоветского пространства в день годовщины окончания войны организуют военные парады и торжественные мероприятия. Однако в Польше, государствах Балтии и некоторых других европейских странах эти дни вызывают смешанные чувства. Дело в том, что победа над национал-социализмом соединяется "для них с началом новой формы несвободы".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|