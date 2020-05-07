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В Берлине назвали единственного виновника Второй мировой войны


15:59
В Берлине назвали единственного виновника Второй мировой войныФото: analitikaua.net

Как считают глава МИД ФРГ Хайко Маас и немецкий ученый Андреас Виршинг, опубликовавшие совместную статью в издании Der Spiegel, в развязывании Второй мировой войны виновна исключительно Германия.

Авторы призывают осторожнее обращаться с историческими событиями.

Лишь одна Германия ответственна за развязывание Второй мировой войны, подчеркивается в публикации. По мнению авторов статьи - главы внешнеполитического министерства ФРГ Хайко Мааса и авторитетного немецкого ученого-историка, профессора Андреаса Виршинга, попытки выставить какие-либо другие народы соучастниками они расценивают как желание переписывать историю. Подобного рода домыслы только вносят раскол в современной Европе.

Как отмечается в материале, приуроченном к 75-летию со дня окончания Второй мировой войны,8 мая является Днем освобождения для миллионов лишенных прав и гонимых, Днем памяти жертв, а также Победой над беззаконием. Немецкому народу в прошлом пришлось заплатить цену за то, что они в 1933 году допустили назначение Адольфа Гитлера на пост рейхсканцлера. В результате позднее им не удалось своими силами освободиться от национал-социализма.

Прошлое ФРГ свидетельствует о том, насколько может быть опасен ревизионизма, способный заменить "рациональное мышление национальными мифами". Маас и Виршинг в связи с этим подчеркивают, что необходимо более осторожно обращаться с историей.

Авторы также напомнили о том, что на территории большей части постсоветского пространства в день годовщины окончания войны организуют военные парады и торжественные мероприятия. Однако в Польше, государствах Балтии и некоторых других европейских странах эти дни вызывают смешанные чувства. Дело в том, что победа над национал-социализмом соединяется "для них с началом новой формы несвободы".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 157

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