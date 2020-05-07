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После назначения Саакашвили Грузия отозвала посла из Киева
11:06
Фото: vk.com
Грузинское руководство отзывает посла из Киева в целях проведения консультаций после того, как Михаила Саакашвили назначили на пост главы исполнительного комитета реформ Украины. После случившегося Тбилиси не намерен разрывать дипломатические отношения, отметил глава МИД страны Давид Залкалиани.
В Грузии в данный момент не рассматривают возможность разрыва дипломатических связей с Киевом, отметил грузинский министр. Вместе с тем, в Тбилиси вызвало вопросы "назначение стратегическим партнером" Саакашвили, который в прошлом в Грузии был объявлен в розыск и даже осужден.
Выразив сожаление по поводу такого решения, глава МИД Грузии подчеркнул, что после случившегося необходимо с участием посла Теймураза Шарашенидзе определить последовательность дальнейших действий. По словам министра, важно, чтобы создавшаяся ситуация не оказала какого-либо негативного воздействия на дальнейшее развитие двусторонних отношений и сотрудничество различных международных организациях.
Бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили назначили на пост председателя исполнительного комитета реформ Украины. Соответствующий указ президент Украины Владимир Зеленский подписал накануне, 7 мая.
Ранее появились сведения о том, что бывший одесский губернатор может занять пост вице-премьера Украины. В конце минувшего апреля правительство отозвало из Верховной рады соответствующее представление. Как оказалось, причиной этого стало недостаточное число депутатов, выразивших готовность поддержать назначение Саакашвили.
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