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В Италии выздоравливающих после COVID-19 в 10 раз больше, чем летальных исходов
00:12
Фото: vk.com
По состоянию на 7 мая, за период с начала эпидемии в Италии жертвами коронавируса стали 29 958 человек.
За последние сутки скончалось 274 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Как сообщает национальная служба гражданской обороны, днем раньше было зарегистрировано 369 летальных исходов за сутки.
При этом за тот же день признаны выздоровевшими более трех тысяч человек, а за день до этого рекордные 8014 заразившихся. В общей сложности в Италии COVID-19 побороли уже более 96,2 тыс. человек.
Отмечается, что за последние два дня было выявлено 1401 и 1444 новых случаев заражения.
Согласно официальным данным, с учетом поправившихся и погибших в общей сложности в Италии коронавирусом переболели почти 216 тыс. человек. Сейчас остаются зараженными около 90 тыс. Власти подчеркивают, что количество инфицированных в стране понижается уже вторую неделю.
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