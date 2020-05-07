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Появились фото кораблей НАТО в Баренцевом море
7.5.2020 23:34
Фото: twimg.com
Опубликованы фотоснимки, на которых запечатлена группировка кораблей НАТО из трех эсминцев ВМС США и одного британского фрегата.
Материалы, сделанные в Баренцевом море, разместила пресс-служба 6-го флота Соединенных Штатов.
На снимках, которые показал 6-й флот США, иностранные корабли запечатлены в момент выполнения маневров.
Отмечается, что американские эсминцы "Дональд Кук", "Портер" и "Франклин Рузвельт" вместе с фрегатом "Кент" британских ВМС вошли в акваторию Баренцева еще моря 4 мая в целях проведения учений.
Ранее НАТО проинформировало российское Министерство обороны о том, что у границ нашей страны в скором времени появятся эсминцы. Сейчас Северный флот продолжает отслеживать их действия.
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