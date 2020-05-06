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Трамп и Путин провели телефонный разговор
19:54
Фото: fednews.ru
Глава Соединенных Штатов в ходе сегодняшней телефонной беседы с президентом России выразил готовность предоставить помощь в борьбе с коронавирусом, передает ТАСС. О содержании разговора Владимира Путина и Дональда Трампа сообщает заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.
Как указано в сообщении, которое Белый дом распространил по итогам переговоров глав двух государств, американский лидер в телефонном разговоре с российским президентом выразил готовность предоставить РФ помощь в борьбе с новым коронавирусом.
В тексте подчеркивается, что Дональд Трамп и Владимир Путин провели разговор в связи с предстоящим празднованием 75-летия Победы.
Глава Соединенных Штатов также заявил о приверженности американского руководства контролю над вооружениями, включающему как Москву, так и Пекин. Трамп при этом выразил готовность Вашингтона к обсуждению данного вопроса, чтобы не допустить в будущем начала гонки вооружений.
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