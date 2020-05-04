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В Калининградской области более 300 медиков отказались работать из-за COVID-19


4.5.2020 21:10
В Калининградской области более 300 медиков отказались работать из-за COVID-19Фото: rheumconsultant.com

На территории Калининградской области еще до того, как коронавирус начал распространяться среди жителей региона, отказались работать около ста врачей и 250 медицинских работников среднего персонала.

Об этом представителям СМИ сообщил глава местного Министерства здравоохранения Александр Кравченко.

По словам руководителя регионального ведомства, еще до начала непосредственного распространения коронавируса на территории Калининградской области отказались работать с зараженными порядка 350 медработников - около ста врачей и порядка двух с половиной сотен представителей среднего медицинского персонала.

Министр пояснил, что медработники испытывали опасения за свое здоровье. Все, кто все же остался в медицинских учреждениях, сейчас трудятся на пределе. Врачи и медсестры будут работать по очереди, чтобы они могли восстановить свои силы, отметил глава Минздрава региона.

При этом Александр Кравченко подчеркнул, что воспринял решение врачей и медицинских сестер с пониманием, учитывая, что многие из них воспитывают маленьких детей.

Ранее в Калининградской области скончалась заразившаяся коронавирусом 65-летняя медсестра.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 128

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