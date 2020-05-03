Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Китая скрывали данные об эпидемии ради накопления лекарств

10:24

Фото: rollingstone.com



Практически на протяжении всего января руководство Китая продолжало скрывать от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) данные о масштабах распространения и опасности нового коронавируса.



Одновременно власти страны существенно наращивали импорт медикаментов и защитных средств, передает AP.



Как указано в докладе Министерства внутренней безопасности США (DHS), который цитирует AP, в Вашингтоне располагают информацией о том, почему в Китае скрывали истинные масштабы вспышки коронавируса. По мнению американского руководства, Пекин не сообщал о потенциальной опасности, чтобы запастись лекарственными препаратами и средствами защиты.



Преуменьшая уровень серьезности нового заболевания, китайское руководство наращивало импорт и одновременно сокращало вывоз медицинских товаров. В документе указано, что Пекин пытался скрыть эти действия: власти отрицали наличие экспортных ограничений, а также запутывали и задерживали предоставление соответствующих торговых сведений.



На протяжении практически всего января, подчеркивается в докладе, власти КНР скрывали от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) информацию об истинной заразности коронавируса.



Как свидетельствуют данные американской разведки, перемены в уровне импорта и экспорта Китая в указанный период могли выйти за пределы обычных с вероятностью 95%.



Ранее глава Госдепа США Майкл Помпео в эфире телеканала ABC заявил о том, что Соединенные Штаты уже располагают достаточно убедительными доказательствами о сокрытии Пекином сведений о распространении нового коронавируса.



Автор: Злата Богатова

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