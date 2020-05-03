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Несовершеннолетняя, скрыв коронавирус, прилетела в Нижневартовск


10:04
Несовершеннолетняя, скрыв коронавирус, прилетела в НижневартовскФото: naukatehnika.com

Всех кто мог контактировать с девушкой - как в самолете, так и аэропорту, отправят на самоизоляцию, передает ТАСС со ссылкой на заявление Виктора Перекокина, возглавляющего территориальный отдел Роспотребнадзора.

Инцидент обсуждался на сегодняшнем заседании оперативного штаба при главе Нижневартовска.

Как стало известно, в Нижневартовск прибыла несовершеннолетняя девушка, у которой ранее выявили коронавирусную инфекцию. Скрыв этот факт, она купила авиабилет и села на самолет.

По словам Виктора Перекокина, речь идет о халатном отношении к вопросу о самоизоляции при подтвержденном диагнозе. Сведения о случившемся направят в УВД, по факту происшествия могут возбудить уголовное дело.

Отмечается, что всех контактных по самолету и аэропорту уже обследовали, им придется соблюдать режим строгой самоизоляции.

По последним официальным данным, на территории Ханты-Мансийского автономного округа было выявлено 449 случаев заражения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 285

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