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Несовершеннолетняя, скрыв коронавирус, прилетела в Нижневартовск
10:04
Фото: naukatehnika.com
Всех кто мог контактировать с девушкой - как в самолете, так и аэропорту, отправят на самоизоляцию, передает ТАСС со ссылкой на заявление Виктора Перекокина, возглавляющего территориальный отдел Роспотребнадзора.
Инцидент обсуждался на сегодняшнем заседании оперативного штаба при главе Нижневартовска.
Как стало известно, в Нижневартовск прибыла несовершеннолетняя девушка, у которой ранее выявили коронавирусную инфекцию. Скрыв этот факт, она купила авиабилет и села на самолет.
По словам Виктора Перекокина, речь идет о халатном отношении к вопросу о самоизоляции при подтвержденном диагнозе. Сведения о случившемся направят в УВД, по факту происшествия могут возбудить уголовное дело.
Отмечается, что всех контактных по самолету и аэропорту уже обследовали, им придется соблюдать режим строгой самоизоляции.
По последним официальным данным, на территории Ханты-Мансийского автономного округа было выявлено 449 случаев заражения.
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