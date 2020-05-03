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Слуцкий: Киев продолжает покрывать виновных в гибели людей в Одессе
3.5.2020 23:03
Фото: rusinros.ru
Киевские власти своими заявлениями о том, что Россия якобы не желает выяснять причины трагедии в Одессе, продолжают покрывать преступления нацистов и собственное бездействие в расследовании событий 2 мая 2014 года.
Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.
Как подчеркнул Леонид Слуцкий, украинское руководство "по примеру своих заокеанских кураторов пытается снять с себя ответственность". В Киеве продолжают попытки оправдывать собственное бездействие в расследовании за счет внешних факторов. Такие заявления указывают на то, что власти Украины по-прежнему покрывают "нацистов, развязавших кровавую бойню в Доме профсоюзов".
При этом представитель официальной Москвы назвал циничными и наглыми "обвинения России со стороны МИД Украины".
Ранее МИД РФ указал на отсутствие прогресса в расследовании трагических событий шестилетней давности в Одессе. Даже после того, как в Киеве сменилась власть, ситуация осталась на прежнем уровне, констатировалось в сообщении на официальном сайте внешнеполитического ведомства.
Вскоре после этого был опубликован комментарий МИД Украины. Называя Россию единственной страной, которая якобы не желает выяснять причины этой трагедии, представители официального Киева возложили ответственность за произошедшее на Москву. Как заявили дипломаты, РФ отказалась выдать Украине замначальника одесского главка МВД Дмитрия Фучеджи.
Жертвами массовых беспорядков, которые произошли в Одессе 2 мая 2014 года, стали сорок восемь человек, свыше двухсот тогда пострадали. Большинство погибших пытались спастись в Доме профсоюзов, который был умышленно подожжен.
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