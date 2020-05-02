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В годовщину одесской трагедии МИД РФ отметил безнаказанность виновных
2.5.2020 18:14
Фото: press-az.com
Российские дипломаты указали на отсутствие какого-либо прогресса в ходе расследовании трагических событий шестилетней давности в Одессе.
Даже после того, как в Киеве сменилась власть, ситуация остается прежней, отмечается в комментарии, который был опубликован сегодня на официальном сайте внешнеполитического ведомства.
Несмотря на огромное количество видеоматериалов и очевидцев, которые давали свидетельские показания, до сих пор не установлены все обстоятельства произошедшего. Расследование не завершено. Виновные в гибели множества людей до сих пор не привлечены к ответственности и не понесли наказание, подчеркивается в комментарии МИД РФ.
Российские дипломаты обратились к международной общественности и правозащитным структурам с призывом добиться от Киева полного и прозрачного установления обстоятельств тех трагических событий. Кроме того, необходимо расследовать и другие резонансные преступления, в том числе, расстрелы на "майдане" и расправы над журналистами.
Жертвами массовых беспорядков, которые произошли в Одессе 2 мая 2014 года, стали сорок восемь человек, свыше двухсот тогда пострадали. Большинство погибших пытались спастись в Доме профсоюзов, который был умышленно подожжен.
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