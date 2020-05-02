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Эпидемиолог назвал причины роста количества заражений коронавирусом в России


12:40
Эпидемиолог назвал причины роста количества заражений коронавирусом в РоссииФото: livejournal.com

Эпидемиолог объяснил увеличение количества подтвержденных случаев заражения коронавирусом в нашей стране. Комментарий директора научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалея Александра Гинцбурга приводит агентство "Интерфакс".

По мнению специалиста, рост числа заражений в России фиксируется из-за того, что расширяется охват тестирования. Александр Гинцбург пояснил, что такая динамика вовсе не говорит об углублении пандемии коронавируса.

Директор НИЦ также напомнил, что за последние десять суток количество анализов, проводимых в РФ, возросло вдвое.

На текущий момент в России коронавирус был выявлен у 134 687 человек, в том числе, у 10 633 - за минувший день. За период с начала вспышки скончались 1280 пациентов с подтвержденным диагнозом.

В мире инфицированы 3 427 343 человек, за последний день прирост числа выявленных заражений составил 83 566.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 157

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