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Меркель назвала стоимость создания вакцины от COVID-19
2.5.2020 23:06
Фото: spiegel.de
Как заявила канцлер Германии Ангела Меркель, общие затраты на создание вакцины от коронавирусной инфекции могут составить около 8 млрд евро.
Политик ссылалась на данные немецких специалистов.
По словам германского канцлера Ангелы Меркель, общая стоимость разработок вакцины от новой коронавирусной инфекции составит порядка 8 млрд евро. Политик пояснила, что такого мнения придерживаются специалисты, занимающиеся деятельностью в этой сфере.
Ране Меркель заявила о том, что в ФРГ ведутся разработки вакцины от COVID-19. Полученный препарат в будущем будет доступна всем, подчеркивала германский канцлер.
Ранее в Соединенных Штатах разрешили применять для лечения COVID-19 экспериментальный препарат Ремдесивир. Средство пока предполагается использовать лишь в самых тяжелых случаях.
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