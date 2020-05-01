|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Власти Боснии и Герцеговины отказали во въезде российскии военным медикам
14:04
Фото: vk.com
Специалистов из РФ пригласили в Боснию и Герцеговину, чтобы они провели дезинфекцию в городе Мостар.
Однако глава министерства безопасности страны отказался выдавать разрешение на въезд российских медиков.
Министр безопасности Боснии и Герцеговины (БиГ) Фахрудин Радончич отказался пустить в страну российских военных специалистов, прибывших по приглашению администрации города Мостар для проведения дезинфекции.
По данным СМИ, российскому гуманитарному конвою не удалось пересечь границу Сербии с Боснией и Герцеговиной.
Как информирует пресс-служба министерства безопасности, МИД Боснии и Герцеговины передал ведомству ноту, которая ранее была получена от посольства РФ. Речь шла о запросе разрешения на въезд в БиГ для двадцати четырех представителей медицинской команды и пяти специалистов РХБЗ.
Российское Министерство обороны ранее сообщало о планах передислоцировать в БиГ часть военных специалистов из Сербии. Отечественные медики прибыли туда для оказания содействия в борьбе с распространением коронавируса.
Накануне, 1 мая, колонна из пяти единиц военной спецтехники (авторазливочных станций АРС-14КМ и мобильного комплекса аэрозольной дезинфекции) вышла из Белграда, направившись в один из кантонов Федерации БиГ. Отмечалось, что туда были направлены две врачебно-сестринские бригады и четыре расчета подразделений войск РХБ защиты - в общей сложности двадцать пять человек.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|