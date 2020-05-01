Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Боснии и Герцеговины отказали во въезде российскии военным медикам

14:04

Фото: vk.com



Специалистов из РФ пригласили в Боснию и Герцеговину, чтобы они провели дезинфекцию в городе Мостар.



Однако глава министерства безопасности страны отказался выдавать разрешение на въезд российских медиков.



Министр безопасности Боснии и Герцеговины (БиГ) Фахрудин Радончич отказался пустить в страну российских военных специалистов, прибывших по приглашению администрации города Мостар для проведения дезинфекции.



По данным СМИ, российскому гуманитарному конвою не удалось пересечь границу Сербии с Боснией и Герцеговиной.



Как информирует пресс-служба министерства безопасности, МИД Боснии и Герцеговины передал ведомству ноту, которая ранее была получена от посольства РФ. Речь шла о запросе разрешения на въезд в БиГ для двадцати четырех представителей медицинской команды и пяти специалистов РХБЗ.



Российское Министерство обороны ранее сообщало о планах передислоцировать в БиГ часть военных специалистов из Сербии. Отечественные медики прибыли туда для оказания содействия в борьбе с распространением коронавируса.



Накануне, 1 мая, колонна из пяти единиц военной спецтехники (авторазливочных станций АРС-14КМ и мобильного комплекса аэрозольной дезинфекции) вышла из Белграда, направившись в один из кантонов Федерации БиГ. Отмечалось, что туда были направлены две врачебно-сестринские бригады и четыре расчета подразделений войск РХБ защиты - в общей сложности двадцать пять человек.



Автор: Злата Богатова

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