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Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»

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Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»


12:35
СМИ: Лера Кудрявцева требует 2,5 млн от продюсера «Ласкового мая» Андрея РазинаФото: best-plastica.ru
СМИ: Лера Кудрявцева требует 2,5 млн от продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина

Российская ведущая Лера Кудрявцева намерена судиться с продюсером группы "Ласковый май" Андрем Разиным.

По данным ряда источников, звезда уже подала иск, в котором потребовала 2,5 миллиона рублей в качестве компенсации за недостоверные и оскорбительные высказывания в свой адрес.

Телеведущая Лера Кудрявцева обратилась в суд с иском после заявлений продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина о ее прошлом, сообщает Telegram-канал Mash. Как стало известно, в СМИ распространилась информация о том, что в юности звезда якобы занималась проституцией.

Со ссылкой на слова Разина в этом материале утверждалось, что Кудрявцева именно в тот период и познакомилась с Сергеем Ленюком, который был барабанщиком "Ласкового мая". Впоследствии у пары родился сын Жан. Теперь же Кудрявцева намерена добиться компенсации: 2,5 млн рублей она требует от Разина, еще 500 тыс. - у издания, которое опубликовало его откровения.

Вместе с тем, никаких комментариев о начале судебных разбирательств пока не поступало ни от ведущей, ни от продюсера.

Автор: Злата Богатова

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