Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Кубани продлен режим самоизоляции

16:05

Фото: bloknot-krasnodar.ru

Вениамин Кондратьев



Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил ограничения, введенные ранее из-за распространения коронавируса, до 12 мая, передают российские СМИ.



Соответствующее заявление губернатор сделал на заседании оперативного штаба региона.



Как заявил Вениамин Кондратьев, обстановка на территории Краснодарского края остается достаточно сложной. На протяжении последней недели в регионе ежедневно выявляют по меньшей мере пятьдесят человек, зараженных новым коронавирусом.



По словам губернатора Кубани, "проблем много", однако в сложившейся ситуации у властей пока просто нет другого пути. Подчеркнув, что необходимо добиться нормализации эпидемиологической обстановки в регионе, Кондратьев объявил о продлении ограничительных мер до 12 мая.



Напомним, еще в конце марта на Кубани ввели карантин, который предполагал запрет на передвижение без спецпропусков - как на транспорте, так и для пешеходов. С 12 апреля власти приняли решение изменить его на режим самоизоляции.



Согласно последним официальным данным, на территории Краснодарского края с начала вспышки коронавирусом заразились уже более тысячи человек.



Автор: Злата Богатова

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