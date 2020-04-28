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Нерабочие дни в России продлены до 11 мая
28.4.2020 21:19
Фото: divanews.ru
До конца майских праздников глава российского государства Владимир Путин продлил нерабочие дни, объявленные ранее из-за распространения коронавирусной инфекции.
В ходе сегодняшнего совещания с регионами президент заявил о том, что срок ограничений продлевается до 11 мая включительно.
6-8 мая будут нерабочими днями с сохранением заработной платы, указал президент РФ Владимир Путин, когда выступал сегодня с вступительным словом на совещании с руководителями регионов и правительством. Встреча проводилась в режиме видеоконференции.
Путин также дал поручение правительству и губернаторам в праздничный период не покидать рабочие места, а также стараться не принимать решений, обусловленных эмоциями.
По словам российского президента, пока говорить об одномоментной отмене ограничений, связанных с коронавирусом, рано. Наша страна еще не достигла пика в распространении инфекции. Даже когда это произойдет, ситуация может оставаться достаточно напряженной в отдельных регионах, отметил российский лидер.
Вместе с тем, глава государства поручил правительству к 5 мая подготовить рекомендации отмене ограничений, которая может начать поэтапно осуществляться уже с 12 мая.
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