Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Нерабочие дни в России продлены до 11 мая

28.4.2020 21:19

Фото: divanews.ru



До конца майских праздников глава российского государства Владимир Путин продлил нерабочие дни, объявленные ранее из-за распространения коронавирусной инфекции.



В ходе сегодняшнего совещания с регионами президент заявил о том, что срок ограничений продлевается до 11 мая включительно.



6-8 мая будут нерабочими днями с сохранением заработной платы, указал президент РФ Владимир Путин, когда выступал сегодня с вступительным словом на совещании с руководителями регионов и правительством. Встреча проводилась в режиме видеоконференции.



Путин также дал поручение правительству и губернаторам в праздничный период не покидать рабочие места, а также стараться не принимать решений, обусловленных эмоциями.



По словам российского президента, пока говорить об одномоментной отмене ограничений, связанных с коронавирусом, рано. Наша страна еще не достигла пика в распространении инфекции. Даже когда это произойдет, ситуация может оставаться достаточно напряженной в отдельных регионах, отметил российский лидер.



Вместе с тем, глава государства поручил правительству к 5 мая подготовить рекомендации отмене ограничений, которая может начать поэтапно осуществляться уже с 12 мая.



Автор: Злата Богатова

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