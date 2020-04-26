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В ВС России выявили около 900 случаев заражения коронавирусом


00:47
В ВС России выявили около 900 случаев заражения коронавирусомФото: smi2.net

В Вооруженных силах РФ по результатам тестирования лабораторно подтвердилось 874 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Об этом передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу отечественного военного ведомства.

В Министерстве обороны рассказали о результатах тестирования, проводившегося в рядах ВС РФ. Как оказалось, по состоянию на 26 апреля коронавирусом заражены в общей сложности 874 военнослужащих. Состояние четырех заболевших оценивается врачами как тяжелое, один из них подключен к аппарату ИВЛ.

Отмечается, что сплошное тестирование было начато еще в минувшем марте. Инфицированными также оказались порядка двухсот преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений и столько же сотрудников гражданского персонала ВС.

В ведомственных госпиталях на лечении сейчас находятся 314 пациентов с подтвержденным COVID-19. Кроме того, 175 человек  в настоящее время помещены в изоляторы по месту службы, 379 - изолировались на домашних условиях и еще шесть заболевших лечатся в медучреждениях системы гражданского здравоохранения.

Ранее в Минобороны РФ подтвердили информацию о заражении коронавирусом более 50 курсантов Военно-медицинской академии им. Кирова в Петербурге.

Согласно последним официальным данным, по состоянию на 26 апреля в России заболевание было подтверждено уже у 80 949 человек. За минувшие сутки коронавирус выявили у 6 361 заразившихся.

По всему миру количество заболевших уже достигло 2 896 746 человек. За истекший день прирост составил 85 553 случая заражения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 249

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