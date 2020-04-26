|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В ВС России выявили около 900 случаев заражения коронавирусом
00:47
Фото: smi2.net
В Вооруженных силах РФ по результатам тестирования лабораторно подтвердилось 874 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
Об этом передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу отечественного военного ведомства.
В Министерстве обороны рассказали о результатах тестирования, проводившегося в рядах ВС РФ. Как оказалось, по состоянию на 26 апреля коронавирусом заражены в общей сложности 874 военнослужащих. Состояние четырех заболевших оценивается врачами как тяжелое, один из них подключен к аппарату ИВЛ.
Отмечается, что сплошное тестирование было начато еще в минувшем марте. Инфицированными также оказались порядка двухсот преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений и столько же сотрудников гражданского персонала ВС.
В ведомственных госпиталях на лечении сейчас находятся 314 пациентов с подтвержденным COVID-19. Кроме того, 175 человек в настоящее время помещены в изоляторы по месту службы, 379 - изолировались на домашних условиях и еще шесть заболевших лечатся в медучреждениях системы гражданского здравоохранения.
Ранее в Минобороны РФ подтвердили информацию о заражении коронавирусом более 50 курсантов Военно-медицинской академии им. Кирова в Петербурге.
Согласно последним официальным данным, по состоянию на 26 апреля в России заболевание было подтверждено уже у 80 949 человек. За минувшие сутки коронавирус выявили у 6 361 заразившихся.
По всему миру количество заболевших уже достигло 2 896 746 человек. За истекший день прирост составил 85 553 случая заражения.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|