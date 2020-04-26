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Трамп поздравил супругу с 50-летием


26.4.2020 23:41
Трамп поздравил супругу с 50-летиемФото: stylebistro.com

Первой леди Соединенных Штатов Меланье Трамп сегодня, 26 апреля, исполняется 50 лет. С юбилейной датой супругу в своем Twitter торжественным сообщением уже поздравил американский президент.

Как написал Дональд Трамп: "С днем рождения, Меланья, наша прекрасная первая леди".

Меланья Трамп, до замужества носившая фамилию Кнавс, родом из Югославии (город Ново-Место, расположенный в современной Словении). В 16-летнем возрасте она стала моделью. Свои отношения с Дональдом Трампом она узаконила в 2005 году. В 2006 году у пары родился сын, которого назвали Бэррон.

После того, как Меланья Трамп стала первой леди, ей не раз приходилось сталкиваться с довольно жесткой критикой со стороны общественности. Недовольство и даже насмешки вызывали манеры, стиль и привычки жены президента. В прошлом супруга главы Соединенных Штатов даже признавалась, что считает себя одним из самых несчастных людей на свете.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 250

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