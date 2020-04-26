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Личный бронепоезд Ким Чен Ына обнаружили на курорте


26.4.2020 13:41
Личный бронепоезд Ким Чен Ына обнаружили на курортеФото: vk.com

Личный поезд северокорейского лидера Ким Чен Ына заметили на станции курортного города Вонсан на юго-востоке КНДР.

Состав находился там 21 и 23 апреля, сообщают эксперты американского сайта 38 North, специализирующегося на информации, связанной с Северной Кореей.

Как стало известно, поезд главы КНДР обнаружили при изучении спутниковых фото. По мнению южнокорейского агентства Yonhap, Ким Чен Ын может находиться в Вонсане, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией. При этом ни одного официального подтверждения случаев заболевания власти КНДР до сих пор не давали.

В Вонсане, расположенном на побережье Японского моря, располагается одна из резиденций главы государства. Несколько лет назад северокорейский лидер приказал превратить этот город в курорт "мирового уровня".

Агентство Yonhap сообщает о том, что государственное радио КНДР передавало благодарность Ким Чен Ына строителям города Самчжиен. Ранее политик присутствовал на торжественной церемонии по случаю его открытия.

Напомним, последние две недели Ким Чен Ын не участвовал в публичных мероприятиях. В результате в прессе распространились сообщения о том, что глава Северной Кореи перенес тяжелую операцию и находится в тяжелом состоянии. Позднее даже появились публикации о его смерти, но в КНДР эти сведения опровергли.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 164

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