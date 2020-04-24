|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В РФ до 30 апреля подготовят предложения по поэтапному снятию ограничений с предприятий
20:30
Фото: newtimes.ru
Президиум Координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусной инфекцией отдал поручение о подготовке предложений о поэтапной отмене ограничений деятельности отдельных организаций и ИП.
Профильные ведомства представят их уже до 30 апреля.
Поручение, которое сегодня было размещено на официальном портале правительства РФ, адресуется Минздраву, Минтруду, Роспотребнадзору и Минэкономразвития. В публикации указан срок выполнения до 30 апреля.
Предложения по поэтапной отмене введенных ранее ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей должны разрабатываться с учетом актуальной эпидемиологической обстановки, а также соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора.
Кроме того, Пенсионному фонду России надлежит организовать информационное взаимодействие со столичной администрацией. Совместно с правительством Москвы необходимо осуществить сверку данных о работниках и организациях, включая ИП, которые действуют в нашей стране. Данное поручение должно быть выполнено уже к 27 апреля.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|