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Украинские власти хотят обменять прах разведчика Кузнецова на своих граждан


25.4.2020 17:11
Украинские власти хотят обменять прах разведчика Кузнецова на своих гражданФото: vk.com

Администрация украинского Львова отказалась передавать России останки советского разведчика Николая Кузнецова, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу городского совета.

Чиновники аргументировали свою позицию официальным ответом, который был получен из Киева после их запроса.

Львовские чиновники отметили, что принятие такого рода решений не входит в рамки полномочий горсовета. В результате они обратились в Киев, адресовав соответствующий запрос СБУ и министерству культуры страны.

В ответе из Минкультуры говорилось о том, что в условиях "российско-украинской войны" нежелательны какие-либо официальные контакты с "государством-агрессором", включая обсуждения, связанные с историческим прошлым. Дело в том, что подобные события могут повлечь за собой негативные социально-политические последствия.

Поэтому в Львове назвали "нецелесообразным и преждевременным" рассмотрение возможной эксгумации Николая Кузнецова с последующей передачей останков России.

Служба безопасности Украины предложила использовать останки разведчика как предмет торга, указав на возможный обмен удерживаемыми лицами.

Мэр Львова Андрей Садовый с мнением киевского руководства солидарен, подчеркивается в сообщении городской администрации.

Ранее российская сторона выступила с предложением перенести прах советского разведчика Николая Кузнецова на Широкореченский военно-мемориальный комплекс в Екатеринбурге.

Автор: Злата Богатова

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