ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Тегеране выразили протест из-за угроз США иранским кораблям
В Тегеране выразили протест из-за угроз США иранским кораблям
В США скончалась актриса Ширли Найт
В США скончалась актриса Ширли Найт
В России за сутки выявили 5849 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 5849 случаев заражения коронавирусом
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Петербурге задержали гулявшего в парке с женой и собакой Максима ЛеонидоваВ Петербурге задержали гулявшего в парке с женой и собакой Максима Леонидова
В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусомВ России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом
В РПЦ объяснили портреты Путина и Сталина в храме МинобороныВ РПЦ объяснили портреты Путина и Сталина в храме Минобороны
В Госдепе объявили о выделении Гренландии $12 млн для усиления присутствия США в АрктикеВ Госдепе объявили о выделении Гренландии $12 млн для усиления присутствия США в Арктике
В Ингушетии мужчина с сыновьями погиб в ДТПВ Ингушетии мужчина с сыновьями погиб в ДТП

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru
ТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
Цветы жизни. 45. Очная ставкаЦветы жизни. 45. Очная ставка
Цветы жизни. 44. ИностранкаЦветы жизни. 44. Иностранка
Цветы жизни. 43. Ищи ветра в полеЦветы жизни. 43. Ищи ветра в поле

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Петербурге задержали гулявшего в парке с женой и собакой Максима Леонидова


15:18
Максим ЛеонидовФото: livejournal.com
Максим Леонидов

Полиция Северной столицы задержала известного российского музыканта Максима Леонидова. На одного из основателей квартета "Секрет" составили протокол за нарушение режима самоизоляции: артист гулял в парке с супругой и собакой.

О случившемся артист позже рассказал в соцсети. По словам Максима Леонидова, он гулял с собакой по парку в компании своей супруги, актрисы театра Ленсовета Александры Камчатовой. На нее также составили протокол за нарушение режима самоизоляции.

Музыкант пояснил, что к ним подъехала машина с полицейскими. Правоохранители в масках и резиновых перчатках заявили, что действия Леонидова и его жены незаконны, сразу после чего задержали их и доставили в отделение.

Инцидент прокомментировал депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский. По его словам, Леонидову еще нет 65 лет, а Шуваловский парк не входит в число закрытых для посещения. Депутат подчеркнул, что предложение не отходить далее чем на сто метров, которое содержится в постановлении правительства № 121 для музыканта может иметь исключительно рекомендательный характер.

Однако артиста с женой "завинтили и везут в Парголовское отделение полиции № 49", пояснил Вишневский. С ним полицейские отказались разговаривать, когда он пытался прояснить ситуацию по телефону.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

Собянин надеется, что в Москву не придется вводить войскаСобянин надеется, что в Москву не придется вводить войска
В Петербурге коронавирусом заразились все сотрудники отделения НИИ им. ВреденаВ Петербурге коронавирусом заразились все сотрудники отделения НИИ им. Вредена
В Ингушетии мужчина с сыновьями погиб в ДТПВ Ингушетии мужчина с сыновьями погиб в ДТП
Песков прокомментировал протесты в центре ВладикавказаПесков прокомментировал протесты в центре Владикавказа
Водитель Бабкиной прокомментировал сообщения о заражении коронавирусомВодитель Бабкиной прокомментировал сообщения о заражении коронавирусом

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 977


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru