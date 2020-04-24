|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Петербурге задержали гулявшего в парке с женой и собакой Максима Леонидова
15:18
Фото: livejournal.com
Максим Леонидов
Полиция Северной столицы задержала известного российского музыканта Максима Леонидова. На одного из основателей квартета "Секрет" составили протокол за нарушение режима самоизоляции: артист гулял в парке с супругой и собакой.
О случившемся артист позже рассказал в соцсети. По словам Максима Леонидова, он гулял с собакой по парку в компании своей супруги, актрисы театра Ленсовета Александры Камчатовой. На нее также составили протокол за нарушение режима самоизоляции.
Музыкант пояснил, что к ним подъехала машина с полицейскими. Правоохранители в масках и резиновых перчатках заявили, что действия Леонидова и его жены незаконны, сразу после чего задержали их и доставили в отделение.
Инцидент прокомментировал депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский. По его словам, Леонидову еще нет 65 лет, а Шуваловский парк не входит в число закрытых для посещения. Депутат подчеркнул, что предложение не отходить далее чем на сто метров, которое содержится в постановлении правительства № 121 для музыканта может иметь исключительно рекомендательный характер.
Однако артиста с женой "завинтили и везут в Парголовское отделение полиции № 49", пояснил Вишневский. С ним полицейские отказались разговаривать, когда он пытался прояснить ситуацию по телефону.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|