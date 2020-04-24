Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петербурге задержали гулявшего в парке с женой и собакой Максима Леонидова

15:18

Фото: livejournal.com

Максим Леонидов



Полиция Северной столицы задержала известного российского музыканта Максима Леонидова. На одного из основателей квартета "Секрет" составили протокол за нарушение режима самоизоляции: артист гулял в парке с супругой и собакой.



О случившемся артист позже рассказал в соцсети. По словам Максима Леонидова, он гулял с собакой по парку в компании своей супруги, актрисы театра Ленсовета Александры Камчатовой. На нее также составили протокол за нарушение режима самоизоляции.



Музыкант пояснил, что к ним подъехала машина с полицейскими. Правоохранители в масках и резиновых перчатках заявили, что действия Леонидова и его жены незаконны, сразу после чего задержали их и доставили в отделение.



Инцидент прокомментировал депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский. По его словам, Леонидову еще нет 65 лет, а Шуваловский парк не входит в число закрытых для посещения. Депутат подчеркнул, что предложение не отходить далее чем на сто метров, которое содержится в постановлении правительства № 121 для музыканта может иметь исключительно рекомендательный характер.



Однако артиста с женой "завинтили и везут в Парголовское отделение полиции № 49", пояснил Вишневский. С ним полицейские отказались разговаривать, когда он пытался прояснить ситуацию по телефону.



Автор: Злата Богатова

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