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Принят закон об изменении даты окончания Второй мировой войны
14.4.2020 21:43
Фото: livejournal.com
Государственная дума Российской Федерации сегодня, 14 апреля, приняла во втором и третьем (окончательном) чтениях законопроект, согласно которому переносится день воинской славы.
Датой окончания Второй мировой войны теперь будет считаться 3 сентября, передает ТАСС.
В качестве инициаторов изменений выступила группа депутатов и сенаторов. По их мнению, дату необходимо было перенести, так как именно 3 сентября 1945 года президиум Верховного совета СССР принял указ, объявив праздник Победы над Японией.
Ранее датой окончания войны считалось 2 сентября, когда капитулировала Япония. Теперь же действовавшая в прошлом памятная дата упраздняется.
Напомним, в минувшем марте российский президент Владимир Путин одобрил федеральный закон, в соответствии с которым предусматривается введение почетного звания "Город трудовой доблести". Такое звание получат города, где в годы Великой Отечественной войны жители работали, обеспечивая регулярное производство на предприятиях, проявляя в тот тяжелый период героизм и самоотверженность.
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