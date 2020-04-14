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Принят закон об изменении даты окончания Второй мировой войны


14.4.2020 21:43
Принят закон об изменении даты окончания Второй мировой войныФото: livejournal.com

Государственная дума Российской Федерации сегодня, 14 апреля, приняла во втором и третьем (окончательном) чтениях законопроект, согласно которому переносится день воинской славы.

Датой окончания Второй мировой войны теперь будет считаться 3 сентября, передает ТАСС.

В качестве инициаторов изменений выступила группа депутатов и сенаторов. По их мнению, дату необходимо было перенести, так как именно 3 сентября 1945 года президиум Верховного совета СССР принял указ, объявив праздник Победы над Японией.

Ранее датой окончания войны считалось 2 сентября, когда капитулировала Япония. Теперь же действовавшая в прошлом памятная дата упраздняется.

Напомним, в минувшем марте российский президент Владимир Путин одобрил федеральный закон, в соответствии с которым предусматривается введение почетного звания "Город трудовой доблести". Такое звание получат города, где в годы Великой Отечественной войны жители работали, обеспечивая регулярное производство на предприятиях, проявляя в тот тяжелый период героизм и самоотверженность.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 206

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