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В Тегеране выразили протест из-за угроз США иранским кораблям
23.4.2020 22:01
Фото: news.ru
МИД Ирана
Власти Ирана выразили официальный протест американскому руководству в связи с недавним заявлением главы Соединенных Штатов Дональда Трампа.
По словам политика, он разрешил военным в случае необходимости атаковать любые иранские катера с вооружением.
Как сообщил спецпредставитель МИД Ирана Аббас Мусави, ноту протеста передали швейцарскому послу в Тегеране, который в настоящее время представляет интересы Вашингтона. В документе содержится реакция на заявление американского лидера, сообщавшего о готовности ВМС США атаковать военные корабли Ирана.
Вскоре после того, как глава США сделал свое заявление, командующий Корпусом стражей Исламской революции Хосейн Салами сообщил о том, что ВС Ирана будут атаковать американские корабли, угрожающие их безопасности.
Ранее в акватории Персидского залива катера Корпуса стражей исламской революции осуществляли небезопасные маневры около кораблей ВМФ США. По информации американской стороны, иранцы приблизились к одному из их судов на десятиметровое расстояние.
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