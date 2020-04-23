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Трамп: США будут уничтожать иранские катера
23.4.2020 08:33
Фото: argumenti.ru
Дональд Трамп разрешил американским ВМС топить любые военные катера Ирана, если они будут представлять собой угрозу или проявлять агрессию.
Об этом президент США рассказал в своем Twitter.
По словам американского лидера, он поручил Военно-морским силам США сразу же "открывать огонь и уничтожать любые иранские военные катера с вооружением", если те станут "донимать" их корабли, проявлять агрессивность или даже совершать нападки.
Незадолго до этого в акватории Персидского залива катера Корпуса стражей исламской революции осуществляли небезопасные маневры около кораблей ВМФ США. Инцидент произошел 16 апреля. По информации американской стороны, иранцы приблизились к одному из их судов на десятиметровое расстояние.
Ранее появились сведения о том, что в течение ближайших нескольких лет на вооружение Космических сил США (USSF) поступят десятки установок для нейтрализации российских и китайских спутников.
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