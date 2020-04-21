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В ЮВО отреагировали на сообщения о дополнительных войсках в Чечне
21.4.2020 20:35
Фото: voennoedelo.com
Южный военный округ не вводил какие-либо дополнительные подразделения в Чечню, сообщил руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев, которого сегодня цитирует РИА Новости. Ранее в российских СМИ широко распространились публикации о военнослужащих, которые были замечены на территории Надтеречного района республики.
Прокомментировав появившиеся в прессе сведения, официальный представитель Южного военного округа опроверг информацию об отправке дополнительных войск в Чечню. По словам Вадима Астафьева, никакие войска на территорию региона введены не были, при этом какие-либо мероприятия в указанных районах военными не проводятся.
Материал о федеральных войсках, появившихся в Надтеречном районе, ранее разместила "Новая газета". Отмечалось, что военнослужащих видели в районе, граничащем с Ингушетией, Северной Осетией и Ставропольем. Со ссылкой на записи, сделанные видеорегистратором, сообщалось, что многочисленные автомашины и даже палаточные городки находились неподалеку от населенных пунктов Бено-Юрт, Братское и Знаменское.
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