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В Госдуме назвали циничными обвинения США в адрес Китая
20.4.2020 23:04
Фото: cdnvideo.ru
В Государственной думе РФ дали оценку попыткам властей Соединенных Штатов говорить об ответственности Пекина за вспышку коронавирусной инфекции.
Подобные обвинения в адрес Китая прокомментировал глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
По словам Леонида Слуцкого, в условиях продолжающейся борьбы с пандемией, когда речь идет о жизнях людей, такого рода высказывания "выглядят еще на порядок циничнее". Председатель комитета выразил уверенность в том, что Китай не может быть сообщником коронавируса.
КНР, как и другие государства, пострадала от эпидемии, подчеркнул Слуцкий. По его мнению, Соединенные Штаты в сложившейся ситуации вновь демонстрируют "приемы недобросовестной конкуренции в погоне за обеспечением собственного доминирования".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал недопустимыми и неприличными попытки возложить на Пекин материальную ответственность за начало пандемии. Министр прокомментировал реплики о том, что властям Китая придется "заплатить за то, что эта инфекция появилась".
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