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Скончался заразившийся COVID-19 депутат Мособлдумы Иван Жуков
17:13
Фото: smi2.net
В возрасте 63-х лет скончался депутат Московской областной думы Иван Жуков, передают российские СМИ.
Как стало известно, ранее у него была выявлена новая коронавирусная инфекция, лечение проводилось в условиях стационара.
О смерти депутата, заразившегося COVID-19, рассказала его помощница Наталья Казакова. По ее словам, Иван Жуков последние несколько дней находился в инфекционной больнице в Коммунарке, где оказывают помощь пациентом с коронавирусом.
Депутат был госпитализирован более десяти суток назад. Несмотря на все усилия медиков, Жуков скончался, подтвердила его помощница, передает РБК.
По данным канала "360", губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, выразив соболезнования близким Ивана Жукова, выступил с предложением наградить его орденом "За доблесть и мужество".
Согласно последним официальным сведениям, в России было выявлено 36 793 случаев заражения коронавирусом, в том числе, 4 785 - за минувшие сутки.
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