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Собянин допускает ужесточение пропускного режима в Москве
01:12
Фото: mockva.ru
Власти российской столицы могут ужесточить ограничительные меры, если граждане будут их нарушать, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник пояснил, что на данный момент подавляющее большинство жителей города соблюдают режим самоизоляции.
На сегодняшний день большая часть москвичей соблюдает режим самоизоляции, установленный администрацией города в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. Рассказав о том, как складывается ситуация в Москве в эфире "Россия-1", градоначальник допустил ужесточение ограничительных мер. По словам Собянина, это может произойти, если граждане либо предприятия не будут соблюдать пропускной режим, введенный по решению властей.
Мэр Москвы пояснил, что столичная администрация ожидала к концу этой недели - началу следующей более стремительный рост количества госпитализаций из-за коронавирусной инфекции. К счастью, пессимистичные прогнозы не сбылись. Вместе с тем, власти пролонгируют график ввода новых объектов с учетом сохраняющихся рисков. Однако существует возможность, что "часть из них и не понадобится", - добавил Собянин.
Ранее власти российской столицы предупредили о приближающемся пике заболеваемости COVID-19, который может произойти в ближайшее время.
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