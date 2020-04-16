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Власти Москвы предупреждают о приближающемся пике заболеваемости COVID-19
10:45
Фото: vk.com
В российской столице сейчас активно продолжаются мероприятия по перепрофилированию коек для пациентов с коронавирусом - ожидается прирост количества больных с COVID-19.
Предполагается, что пик заболеваемости в Москве может случиться уже в ближайшие недели.
В течение ближайших двух-трех недель в Москве ожидается пик заболевания новым коронавирусом, заявила заммэра российской столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. По ее словам, в городе сейчас активно продолжается масштабная деятельность по перепрофилированию коек под пациентов с COVID-19.
На сегодняшний день все городские и федеральные структуры работают в одном направлении, пояснила Анастасия Ракова. Представительница столичной администрации указала, что приоритетная цель сейчас - обеспечить медицинских работников всем необходимым для борьбы с заболеванием.
Заммэра также отметила, что среди тех, у кого подтвердился коронавирус, становится все меньше тех, кто мог заразиться за рубежом.
Ранее появилась информация о том, что в Москве все случаи проявления ОРВИ будут считаться основанием для подозрения на COVID-19.
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