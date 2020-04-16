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Названа температура, при которой погибает коронавирус
07:09
Фото: vk.com
Новый коронавирус SARS-CoV-2 полностью погибает в течение четверти часа при нагревании до температуры 92 градуса, пишут зарубежные СМИ.
К такому заключению пришли исследователи из французского Университета Прованса.
Как стало известно, во время научных экспериментов коронавирус нагревали до температуры 60oC в течение часа. Оказалось, что некоторые его штаммы все еще были способны размножаться. Затем ученые смогли полностью дезактивировать коронавирус, продержав его при 92 градусов пятнадцать минут.
По мнению специалистов, их выводы окажутся полезны в будущем при составлении протокола дезактивации нового вируса, чтобы максимально снизить риск заражения медиков, которым приходится напрямую работать с образцами. Ученые разместили отчет о своих исследованиях в электронной научной библиотеке bioRxiv.
Ранее ученые установили, что коронавирус скорее всего не передается при контакте с поверхностями. Вывод был сделан германскими вирусологами из Боннского университета. Они проводили соответствующее исследование в регионе Хайнсберга, на территории которого ранее было зарегистрировано свыше 1,4 тыс. случаев заражения COVID-19.
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