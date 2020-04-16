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ДТП со взрывом произошло в Чечне


06:28
ДТП со взрывом произошло в ЧечнеФото: vk.com

На территории Чечни зафиксировано дорожно-транспортное происшествие со взрывом и последующим возгоранием, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу республиканского УМЧС.

Как стало известно, грузовой автомобиль "Газель" и Land Rover столкнулись в населенном пункте Алхан-Кала (Грозненский район).

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, сообщает ведомство.

По данным МЧС, после столкновения произошло возгорание грузового автомобиля с последующим взрывом газового баллона. Пожар был ликвидирован прибывшими к месту происшествия сотрудниками спасательного ведомства.

В результате инцидента грузовой автомобиль выгорел практически полностью.

Правоохранительные органы приступили к проверке по факту случившегося. Пока сведений о том, что могло стать причиной столкновения, из официальных источников не поступало.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 128

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