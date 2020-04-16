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ДТП со взрывом произошло в Чечне
06:28
Фото: vk.com
На территории Чечни зафиксировано дорожно-транспортное происшествие со взрывом и последующим возгоранием, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу республиканского УМЧС.
Как стало известно, грузовой автомобиль "Газель" и Land Rover столкнулись в населенном пункте Алхан-Кала (Грозненский район).
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, сообщает ведомство.
По данным МЧС, после столкновения произошло возгорание грузового автомобиля с последующим взрывом газового баллона. Пожар был ликвидирован прибывшими к месту происшествия сотрудниками спасательного ведомства.
В результате инцидента грузовой автомобиль выгорел практически полностью.
Правоохранительные органы приступили к проверке по факту случившегося. Пока сведений о том, что могло стать причиной столкновения, из официальных источников не поступало.
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