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На Украине заговорили о ракетной атаке по объектам в России
15.4.2020 08:20
Фото: pravdoryb.info
Возможность ракетного обстрела объектов инфраструктуры на территории Российской Федерации допускает руководитель украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман.
На эту тему директор предприятия высказался в интервью изданию "Цензор".
Леонид Шиман считает, что Киев вполне может в целях осуществления такого рода акта агрессии использовать реактивную систему залпового огня "Ольха". Удары, нанесенные с ее помощью, способны поразить различные российские объекты, включая элементы "критической инфраструктуры".
Среди вероятных целей Шиман упомянул расположенное в городе Каменск-Шахтинский (Ростовская область) нефтеперерабатывающее предприятие.
Павлоградский химический завод специализируется на производстве, переработке и утилизации ракетного топлива. Судя по публикациям в украинской прессе, предприятие в последнее время переживает серьезный кризис. За период с начала текущего года завод уволил уже порядка семисот сотрудников.
Напомним, украинская реактивная система залпового огня (РСЗО) "Ольха" разрабатывалась с использованием ряда элементов РСЗО 9К58 "Смерч", выпускавшейся в советский период.
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