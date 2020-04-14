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В Латвии перечислили «угрозы» со стороны русской общины
14.4.2020 09:44
Фото: smi2.net
Полиция безопасности Латвии (VDD) указала на некие "угрозы", которые якобы могут исходить со стороны русской общины в этом балтийском государстве.
Отчет ведомства за прошлый год цитирует портал Tvnet. lv.
В документе указано, что Москва активно использует живущих в Латвии российских соотечественников, чтобы продвигать "свою агрессивную политику". Эксперты VDD полагают, что обширная русская община стала неким "инструментом внутренней политики", ее используют для отвлечения внимания населения России от проблем в социальной и экономической сферах.
Отчет также содержит вывод о том, что Москва пользуется зарубежными соотечественниками как предлогом для вмешательства во внутренние дела других государств.
В русскую общину Полиция безопасности Латвии включает русскоязычных и русских граждан и неграждан своей страны, которые не скрывают симпатии к их этнической родине и духовному Отечеству.
В 1991 году латвийские и эстонские власти приняли постановления, согласно которому все население было поделено на граждан и неграждан.
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