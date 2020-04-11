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Кадыров обвиняет «Новую газету» в травле чеченского народа


22:15
Кадыров обвиняет «Новую газету» в травле чеченского народаФото: vk.com

В "провокационной и взрывоопасной травле" обвиняет глава Чечни Рамзан Кадыров "Новую газету".

На эту тему политик высказался в своем телеграм-канале.

Чеченский лидер добавил, что это происходит фактически при потворстве ФСБ. Назвав ФСБ "могучей цитаделью нашего суверенитета", Кадыров задался вопросом, почему же продолжает деятельность иностранная агентура, под прикрытием "свободы слова" публикующая недостоверные сведения.

Глава Чечни при этом с недоумением отметил, что данное антироссийское издание финансируется "Газпромом". Позднее Кадыров пояснил, что будучи под влиянием эмоций, спутал "Новую газету" с "Эхом Москвы", получающим средства от государственной корпорации.

По мнению главреда издания Дмитрия Муратова, недовольство Рамзана Кадырова может быть связано с публикацией о карантине, который объявлен в целом ряде больниц на территории различных районов Чечни. В материале также сообщалось о дефиците масок и средств индивидуальной защиты у врачей и персонала.

Кроме того, газета выпустила статью о похоронах в населенном пункте Новые Атаги. В первых числах апреля там зарегистрировали прирост числа зараженных коронавирусом.  Авторы материала писали, что участников траурной церемонии не проверяли на COVID-19.

Автор: Злата Богатова

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