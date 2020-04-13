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Путин: ситуация с COVID-19 меняется не в лучшую сторону
13.4.2020 16:31
Фото: smi2.net
Обстановка с распространением коронавируса COVID-19 на территории нашей страны меняется пока не в лучшую сторону, заявил российский президент Владимир Путин. Глава РФ говорил об этом в ходе совещания, посвященного санитарно-эпидемиологической ситуации.
Президент России Владимир Путин констатировал, что в последние дни в стране возрастает количество людей, у которых выявляют новый коронавирус. Глава государства отметил, что при этом увеличивается число пациентов, оказавшихся в тяжелом состоянии.
Учитывая непростую обстановку, президент потребовал оценивать все возможные сценарии развития ситуации с COVID-19, в том числе, экстраординарные. По словам Путина, речь идет в первую очередь о корректировки действий по оказанию гражданам медицинской помощи. В случае необходимости нужно применять опыт наших военных, продолжающих сейчас успешно действовать за рубежом.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила, почему необходим срок самоизоляции до 30 апреля. По ее словам, в ближайшие дни будет понятно, как отразились ограничения на темпах роста количества инфицированных новым коронавирусом. Пока же цифры растут, констатировала вице-премьер.
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