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В США застрелили бойца смешанного стиля Айзею Чепмена
9.4.2020 18:48
Фото: vm.ru
Айзея Чепмен
Полицейским пока не удалось выйти на след нападавшего, сообщают американские СМИ со ссылкой на представителей правоохранительных органов штата Огайо.
Преступление было совершено в городе Акрон.
Американский боец смешанного стиля Айзея Чепмен, выступавший в Bellator, был убит в минувший вторник, 7 апреля, неподалеку от собственного дома. Полицейские прибыли к месту ЧП, получив сигнал о стрельбе.
Правоохранители обнаружили 30-летнего мужчину с огнестрельными ранениями, передает портал MMA Junkie. Пострадавшего сразу же доставили в ближайшую больницу, однако врачи смогли лишь констатировать смерть Чепмена.
Убийца успел скрыться, на его след выйти пока не удалось. Информации о предполагаемых мотивах преступления из официальных источников пока не поступало.
В течение восьми лет своей профессиональной карьеры Айзея Чепмен успел провести тринадцать боев, выиграв девять из них. В последний раз он участвовал в поединке 26 октября 2019 года, проиграв американцу Патрику Миксу.
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