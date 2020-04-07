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В Нижегородской области возросло число погибших при обрушении дома
09:36
Фото: vk.com
В больнице скончался 26-летний мужчина, которого спасатели извлекли из завалов после ЧП в селе Филинское Вачского района.
Как сообщает агентство "Интерфакс", причиной обрушения конструкций жилого дома стал взрыв бытового газа.
Ранее в региональных управлениях СКР и МЧС подтвердили сведения об одном погибшем - 23-летнем мужчине, который пришел в гости к родственникам. Ранения получили еще семь человек, двоим из них помощь была оказана на месте, еще четверых отпустили домой амбулаторного приема.
Скончавшийся в больнице 26-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.
В общей сложности в момент взрыва, происзошедшего примерно в полночь, в доме находилось четырнадцать человек.
Следственные органы региона по факту ЧП возбудили уголовное дело. Предположительно, причиной трагедии могло стать неправильное использование газового оборудования. С таким заявлением ранее выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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