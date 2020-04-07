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В Астраханской области из-за нехватки рабочих могут быть сорваны полевые работы


7.4.2020 09:20
В Астраханской области из-за нехватки рабочих могут быть сорваны полевые работыФото: nat-geo.ru

В связи с введением ограничительных мер, обусловленных пандемией коронавируса, в аграрных районах Астраханской области возник острый дефицит работников.

Как передают российские СМИ, по причине нехватки рабочей силы в регионе может быть сорван сезон полевых работ. С соответствующим заявлением выступил глава областного министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Руслан Пашаев.

Представитель местной администрации пояснил, что сейчас "астраханские аграрии остро ощущают нехватку рабочей силы". В последние годы их обычно выручали трудовые мигранты, приезжающие в РФ из ближнего зарубежья. Однако на этот раз "их нет и пока быть не может".

В результате аграрии даже обратились к жителям Астрахани, Ахтубинска и Знаменска с призывом "помочь с урожаем и поработать в сезон". Всем, кто на это решится, обеспечены достойные условия и неплохой заработок.

Автор: Злата Богатова

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