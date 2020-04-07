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В Китае за сутки не было ни одного случая внутреннего заражения COVID-19
7.4.2020 09:02
Фото: vk.com
На материковой части Китая за минувшие сутки не было выявлено ни одного внутреннего случая заражения новым коронавирусом.
Об этом сегодня передает информационное агентство Синьхуа.
Со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения страны уточняется, что на территории КНР были зафиксированы тридцать два пациента, заразившихся COVID-19. Однако все они, по данным ведомства, инфицировались за пределами КНР.
В течение прошедших суток в Китае также не случилось ни одного летального исхода.
Отмечается, что двенадцать человек остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на заражение коронавирусом. При этом все случаи — завозные.
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